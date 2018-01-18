NDI: У 80% респондентов положительные ассоциации о равенстве мужчин и женщин

18.01.2018 14:06 Согласно исследованию Национально-демократического института (NDI), у 80% опрошенных положительные ассоциации о равенстве мужчин и женщин, у 16%- отрицательные.



Следует отметить, что показатель в связи с гендерным равноправием отличается: положительную ассоциацию вызывает для 67%, а негативную для 23%.



Термин, у которого больше отрицательной ассоциации, чем положительной, "феминизм". Это слово вызывает негативную ассоциацию среди 34% опрошенных, положительную у 26%, а 29% не знают ответа.



По пояснению NDI, респондентам задавали вопросы об ассоциациях в связи с этими терминами в разной последовательности.



"Когда респондентов спрашивали о равенстве между мужчинами и женщинами, и затем о гендерном равноправии, было больше вероятности, чтобы у них была положительная ассоциация о гендерном равноправии"- говорится в исследовании.



Полевые работы исследования NDI проводились в период с 29 ноября по 19 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 298 прямых интервью. Опрос проводит CRRC-Грузия.



Предел погрешности +/-1.9%.

















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