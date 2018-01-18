Большинство граждан Грузии не знает своего мажоритарного депутата

18.01.2018 14:28 Большинство граждан Грузии не знает, кто является их мажоритарным депутатом в парламенте. К такому заключению пришли представители американской неправительственной организации NDI, анализируя итоги проведенного по ее заказу последнего опроса общественного мнения. Опрос был проведен в период с 29 ноября по 19 декабря прошлого года и охватил 2 298 респондентов в масштабе всей страны.



Правильный ответ на вопрос, кто является их мажоритарием в парламенте, дали лишь 26% опрошенных, 14% ответили неправильно, а 59 заявили, что своего мажоритария не знают. В ноябре 2016 года правильный ответ на этот вопрос дали 58% респондентов, неправильный — 9%, а не знали ответа — 33%. Гораздо лучше обстояло дело в ноябре 2012 года, после парламентских выборов 1 октября, когда правильный ответ на вопрос, кто является их мажоритарием, дали 71% опрошенных, неправильный — 5%, а не знали ответа — 24%.



Следует отметить, что по итогам последнего опроса в Тбилиси не знали своего мажоритарного депутата 73% опрошенных, в крупных городах — 72%, а в малых городах и селах — 47% опрошенных.



Респондентам предложили выбрать один из ответов на вопрос, чего они ожидают от члена парламента. 75% опрошенных выбрали ответ «выполнение поручений своей партии», 55% сочли, что «он будет защищать только собственные интересы», столько же респондентов выбрали ответ «он будет активным», а 41% — ответ «он будет защищать ваши интересы».



Политическую часть проведенных в ноябре-декабре прошлого года исследований NDI обнародовала 18 января. Ранее была опубликована первая часть этих исследований, касающаяся общих настроений общества и оценок деятельности правительства.















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