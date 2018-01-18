NDI: 48% опрошенных не ожидают от депутатов защиты их интересов

18.01.2018 14:59 Согласно политической части опроса NDI, 48% респондентов не ждет от члена парламента, что он защитит его интересы, 29% думает противоположное, а 13% не знает.



В то же время 74% участников исследования считают, что член парламента сделает то, что ему скажет партия. С этим мнением несогласно только 12%, а 13% не знает ответа.



Согласно тому же исследованию, 60% опрошенных считает, что член парламента будет защищать только свои интересы, 29% не согласно с этим мнением, а 12% не знает ответа.



56% респондентов думают, что член парламента будет активным, 27% думают противоположное, а 17% не знают.



На вопрос, "насколько вы согласны, или не согласны, что члены парламента учитывают взгляды таких людей как вы", только 5% ответили, что полностью согласны, а 26% вообще не согласны с этим. Частично согласно с мнением 42%, частично несогласно 20%. Ответа на вопрос нет у 6%.



По опросу, проведенному в ноябре 2016 года, 19% ответили, что полностью согласны, 43% были частично согласны, 14% частично не согласны, а 13% вообще не согласны. Не было ответа на вопрос у 12%.



90% участников исследования отвечают, что никогда не присутствовали на публичной встрече, организованной парламентом/членом парламента. 97% ответили, что никогда не обращались с требованием к парламенту, члену парламента. 98% никогда не комментировали законодательство, а также 98% никогда не присутствовали на заседании комитета.



74% опрошенных получает информацию о парламенте из телевидения, 12% по Facebook. 15% говорят, что информацию о парламенте не получают.



А также 73% опрошенных NDI не знает, кто их мажоритарный депутат в парламенте.



Полевые работы исследования Национально-демократического института проводились в период с 29 ноября по 19 декабря 2017 года по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 298 прямых интервью. Исследования NDI проводит CRRC-Грузия.



Предел погрешности +/-1.9%.



















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