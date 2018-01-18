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NDI: Ближе всех взглядам 31% опрошенных «Грузинская мечта»


18.01.2018   15:25
Согласно исследованию общественного мнения Национально-демократического института (NDI), на вопрос, какая партия стоит ближе всех с вашими взглядами, 31% респондентов заявили, что "Грузинская мечта".

Для 10% опрошенных ближе всех их взглядам "Единое национальное движение".

30% говорит, что ни одна партия не близка его взглядам. На вопрос отрицательно ответили 12%.

5% не знает ответа на вопрос. 4% респондентов заявили, что ближе всех к их взглядам "Европейская Грузия", а 3% опрошенных назвали "Альянс патриотов". Взгляды других партий ближе всех для 6% опрошенных.

Национально-демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили вторую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в декабре 2017 года.

Полевые работы исследования проводились в период с 29 ноября по 19 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 298 прямых интервью.

Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC-Грузия.






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