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В тбилисской клинике пересадили стволовые клетки еще одному пациенту с аутизмом
18.01.2018 18:52
Третьему по счету пациенту с аутизмом пересадилистволовые клетки - на прошлой неделе операция прошла в Медицинском центре им. Мардалеишвили в Тбилиси. Об этом сообщает Банк пуповинной крови в Тбилиси Geocord.
«Пересадка пуповинной крови прошла без побочных действий и осложнений и пациента выписали домой на второй день», - говорится в сообщении. Специалисты продолжают мониторинг состояния пациента. Также продолжается наблюдение за состоянием двух предыдущих пациентов, у которых наблюдается значительное улучшение как в интеллектуальном и речевом развитии, так и в поведении.
В банке пуповинной крови указывают на то, что сохранение стволовых клеток во время рождения ребенка пока не очень популярно в Грузии. Некоторые настроены скептически, считая это пустой тратой денег, другие - не владеют соответствующей информацией.
Geocord в декабре прошлого года стал обладателем золотой короны международного качества. Награждение прошло в Лондоне, на конгрессе The International Quality Crown Award, организованном испанской компанией BID Group One, которая оказывает помощь компаниям, ориентированным на инновационные проекты.
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