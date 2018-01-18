Каладзе: Хочу заверить родителей, что их дети питаются абсолютно здоровыми продуктами

18.01.2018 19:34 Мэр Тбилиси Каха Каладзе находился в 95-ом детском саду, откуда обратился к родителям в прямом эфире с помощью социальной сети «Фейсбук» и говорил о питании в детских садах.



Как отметил мэр Тбилиси, целенаправленно ведется кампания лжи, будто в детских садах уменьшился рацион, и дети остались без еды. Каха Каладзе заявил, что дети питаются абсолютно здоровыми продуктами.



«Мы находимся в 95-ом детском саду. Я принял решение, без предупреждения явиться в один из детских садов, так как вы знаете, что целенаправленно ведется кампания лжи в связи с тем, будто в детских садах уменьшен рацион и дети остались без еды.



Сегодня на заседании правительства об этом и повторю и сейчас, что эта большая ложь и неправда. Я покажу вам, как работают женщины и готовят для маленьких хачапури. Сегодня на обед у них была рыба с пюре. Мы опубликовали меню, чем кормятся дети. Вы видите, какие нормальные условия на кухне, где для них готовят еду. С полной ответственностью хочу сказать вам, что еды для детей достаточно. Единственное, что уменьшилось, это – сахар и соль, и то, для здоровья наших детей. Правильное питание особенно важно и соответственно, решение, которое было принято, принято по международным стандартам. Unicef был подключен к подготовке рациона питания, меню, каким является международный стандарт и с учетом этого было принято это решение.



Еще раз, с полной ответственностью заявляю, что никакой проблемы в связи с питанием не существует. Хочу сказать, что компания, с которой оформлено договор, это одномесячный договор, насколько я знаю. Объявлен тендер и мы ждем всех тех компаний, которые примут участие и потом будет известна победившая компания.



Хочу всех успокоить и сказать родителям, что не существует никакой проблемы в связи с питанием. Ваши дети питаются абсолютно здоровыми продуктами.

Еще раз повторяю, единственной уменьшение произошло на сахар и соль, и лишь для здоровья наших маленьких и благополучия. Мы никому не дадим возможность, чтобы очернить персонал, работающий в детских садах, мэрию Тбилиси и каждого из нас. Мы заботимся о наших детях, наших маленьких и будущих поколениях», — заявил Каха Каладзе.















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