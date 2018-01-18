Сергеенко: Все поступившие в Грузию вакцины являются высокого качества

18.01.2018 20:08 Призываю общественность, не терять интерес к вакцинации, вакцинация, как технология, является безопасной и эффективной, защищает от заболеваний. Все поступившие в Грузию вакцины являются высокого качества, — об этом министр здравоохранения заявил, комментируя выдачу 29 222 доз вакцины, представляющих опасность.



«Давайте идти по пунктам. Было заявлено, что проблема по вакцинам распространялась целиком на программу иммунизации, в том числе и на вакцины для детей. Это обсуждение было лишь по конкретной группе, по вакцине против бешенства. Второе – распространенная информация, что у вакцины не было права допуска на рынок, она была не регистрирована и вовсе нелегальной, и ее внесли по решению комиссии, это тоже не соответствует действительности. Она была обычно зарегистрирована в 2015 году, и не только регистрированным, но и преквалифицированным препаратом Всемирной организацией здравоохранения. Третье – то, что эта вакцина создавала потенциальную угрозу здоровью людей, тоже не соответствует правде. Я поясню и это. Обычно в регистрации вакцины и другого какого-либо препарата есть несколько уровней. Одни – это сама регистрация и более высокий уровень – переквалификация, присвоенная Всемирной организацией здравоохранения, которая является более высокой планкой качества», — заявил Давид Сергеенко.



По его словам, министерство старается, чтобы все вакцины, которые существуют на мировом рынке, были переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения, однако это не всегда получается, однако если ВОЗ снимет преквалификацию, это не означает, что вакцина представляет опасность.















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