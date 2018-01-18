Сергеенко: Мы могли остановить использование той вакцины до ввоза новой, однако это привело бы к фатальному результату

18.01.2018 20:53 По пояснению министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, в связи с вакцинами против бешенства у Минздрава было два пути улаживания проблемы, один из которых с большой вероятностью привел бы к случаям гибели от бешенства.



Как заявил министр на проведенной сегодня пресс-конференции, ведомство могло остановить использование имеющихся в наличии вакцин до ввоза новых, однако это привело бы к фатальному результату. По его же словам, в период, когда использовались эти вакцины, никаких осложнений не было.



«В прошлом году, 11 февраля, когда к нам поступило это сообщение, алгоритм наших действий был таким, мы или совсем должны были прекратить вакцинацию против бешенства, пока не поступят новые вакцины, для этого понадобилось бы около полутора месяца и в течение этого периода, от бешенства умерли бы несколько человек, или мы должны были продолжать использование имеющейся в наличии вакцины, или же позаботиться об ее замене. Мы позаботились о замене, для этого понадобилось 5 недель и с 20 марта – вакцинация продолжается с использованием новой вакцины. Однако, в тот период и до этого, никаких осложнений та вакцина не вызывала и более того – в течение последних 30 лет в нашей стране впервые произошло то, что за последние 3 года от бешенства не умер ни один человек, и это именно благодаря этой вакцине и программы иммунизации», - заявил Давид Сергеенко, отметив, что до этого показатель смертности от бешенства за год был – 5-6 человек.





















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