Национальное агетство продовольствия оштрафовало объекты питания на зимних курортах Грузии

18.01.2018 21:35 Национальное агентство продовольствия в результате государственной проверки выявило нарушения санитарно-гигиенических норм, в результате чего оштрафовало 46 объектов питания на зимних курортах Грузии.



Всего было проверено 74 объекта общепита.

Инспекторы региональных служб Тбилиси и Самцхе-Джавахети побывали в Боржоми, Бакуриани, Ахалдаба и проверили санитарно-гигиенические условия в гостиницах, ресторанах, кафе-барах.



Специалисты проверили условия хранения и реализации продуктов питания и дали свои рекомендации владельцам бъектов питания и отдыха.



С целью повышения защиты интересов потребителей в общественных местах зимних курортов Грузии разместили таблички с номером горячей линии агентства продовольствия. В случае обнаружения нарушений любой желающий может позвонить на горячую линию и предоставить информацию.



Агентство продовольствия намерено осуществлять периодический мониторинг объектов общепита на зимних курортах.



Между Национальным агентством продовольствия и Национальной администрацией туризма в мае прошлого года был оформлен меморандум о сотрудничестве с целью защиты интересов туристов и местных жителей.



Новости-Грузия











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