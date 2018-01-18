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Национальное агетство продовольствия оштрафовало объекты питания на зимних курортах Грузии


18.01.2018   21:35
Национальное агентство продовольствия в результате государственной проверки выявило нарушения санитарно-гигиенических норм, в результате чего оштрафовало 46 объектов питания на зимних курортах Грузии.

Всего было проверено 74 объекта общепита.
Инспекторы региональных служб Тбилиси и Самцхе-Джавахети побывали в Боржоми, Бакуриани, Ахалдаба и проверили санитарно-гигиенические условия в гостиницах, ресторанах, кафе-барах.

Специалисты проверили условия хранения и реализации продуктов питания и дали свои рекомендации владельцам бъектов питания и отдыха.

С целью повышения защиты интересов потребителей в общественных местах зимних курортов Грузии разместили таблички с номером горячей линии агентства продовольствия. В случае обнаружения нарушений любой желающий может позвонить на горячую линию и предоставить информацию.

Агентство продовольствия намерено осуществлять периодический мониторинг объектов общепита на зимних курортах.

Между Национальным агентством продовольствия и Национальной администрацией туризма в мае прошлого года был оформлен меморандум о сотрудничестве с целью защиты интересов туристов и местных жителей.

Новости-Грузия





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