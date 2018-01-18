Чхерской крепости в Харагаули присвоили статус памятника культурного наследия

18.01.2018 23:07 Чхерской крепости XVII века в Харагауском муниципалитете присвоили статус памятника культурного наследия. Информацию об этом распространяет Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.



«Чхерская крепость была крепкой и непоколебимой для врага. В 1738 году царь Имеретинский Александр IV подарил ее Николозу Абашидзе, который продал ее царю Соломону I в 1762 году. В 1774 году у этой крепости произошла известная Чхерская битва, в ходе которой Соломон I победил османцев», — говорится в информации агентства.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

