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В Грузии проходит отбор учебников для 1-6 классов


18.01.2018   23:14
В рамках внедрения нового национального учебного плана с 1-го по 6-ой классы проходит отбор учебников.

По словам заместителя министра образования и науки Грузии Лии Гигаури, для национальных меньшинств предусмотрено много программ для профессионального развития и изучения грузинского языка на высоком уровне, для чего в школы будут отправлены учителя грузинского языка. Также уже проводится отбор учебников.

“Для 1-6 классов соответствующие учебники по новому учебному плану уже готовы и будут утверждены в феврале. Подобная же программа предусмотрена и для других классов. Смена министров не означает смены национального образовательного плана, которая действует по графику.

Для учебников 1-6 классов представлены варианты разных авторов и издателей. Сейчас же проходит отбор, и соответствующий всем критериям вариант получит статус учебника”, – сказала Лия Гигаури, комментируя ситуацию с учебниками.






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