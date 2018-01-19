Human rights watch опубликовала отчет о правах человека в более чем 90 странах

19.01.2018 11:59 Международная организация Human rights watch опубликовала отчет за 2018 год. В 643-страничном документе оценивается существующая практика с точки зрения прав человека в более чем 90 странах, в том числе, и Грузии.



В отношении Грузии в отчете Human rights watch говорится, что в 2017 году правящая партия «Грузинская мечта» в ускоренном темпе, не достигая широкого общественного консенсуса, осуществила конституционную реформу, которая должна была завершить переход страны на систему парламентского правления.

Согласно докладу, по-прежнему остается проблемой недостаток ответственности со стороны правоохранителей на случаи насилия.



В документе также отмечается, что Грузия продолжала проводить ориентированную на наказание наркополитику в отношении наркопотребителей.



«Беспокойство вызывало положение с точки зрения неприкосновенности личной жизни, трудовых прав, свободы медиа и прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ)», - отмечается в отчете.

Данный отчет распространяет представительство международной организации в Грузии.















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