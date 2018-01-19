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Жители Панкисского ущелья больше не намерены требовать передачи тела Ахмеда Чатаева
19.01.2018 15:36
Останки ликвидированного в ходе спецоперации на улице Монаха Габриэла в Тбилиси Ахмеда Чатаева до сих пор не переданы в Панкисское ущелье.
Как заявляют жители ущелья, они больше не намерены требовать передачи тела, однако если «тело все-таки передадут, не откажутся похоронить его в соответствии с мусульманским обычаем».
Позицию местных жителей разделяет председатель правления союза старейшин. По его словам, ущелье не намерено требовать передачи тела Чатаева, исходя из событий последнего времени.
«События последнего времени в Панкиси связаны с именем Чатаева и я, как председатель, не хочу требовать захоронения Чатаева и членов его группировки здесь, в ущелье. На нас обрушилось такое несчастье, и все это связано с его именем. Исходя из этого, не удивительна позиция и моя, и большинства», - сообщил «IPN» Заур Гумашвили.
По информации других членов старейшин, до их пор из государственных ведомств по данной теме с ними никто не связывался, сами они также не намерены требовать передачи тела. Вместе с тем, они не исключают, что «останки ликвидированных могут быть похоронены на кладбище безымянных, так как после спецоперации прошло почти два месяца».
Как известно, в ноябре прошлого года, после ликвидации Чатаева и членов его группировки в ходе спецоперации на улице Монаха Габриэла, представитель чеченской диаспоры Мека Хангошвили от имени ущелья потребовал передачи тел.
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