HRW: Расследования инцидентов в ходе выполнения работ редко заканчиваются чей-либо ответственностью

19.01.2018 16:21 Международная правозащитная организация Human Rights Watch негативно оценила ситуацию с безопасностью на рабочих местах в Грузии.



Соответствующую оценку HRW представила в обзорном докладе за 2017 год, посвященный нарушению прав человека в разных странах мира.



В организации отмечают, что ежегодно в Грузии «десятки рабочих умирают и сотни получают травмы в результате несчастных случаев на производстве».

HRW ссылается на данные Народного защитника Грузии, согласно которым, за последние пять лет в Грузии на рабочих местах погибли 270 человек. 18 из этих случаев произошли в первой половине 2017 года.



«Уполномоченный по правам человека и НПО неоднократно критиковали Департамент инспекции труда при Минздраве Грузии за отсутствие механизмов для обеспечения стандартов и, соответственно, отсутствии эффективных мер по охране здоровья и безопасности на рабочем месте», — говорится в докладе HRW.



Правозащитники также отмечают, что расследования несчастных случаев, которые происходят на рабочих местах, редко заканчиваются установлением виновных и привлечению их к ответственности.















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