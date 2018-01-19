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HRW: Расследования инцидентов в ходе выполнения работ редко заканчиваются чей-либо ответственностью
19.01.2018 16:21
Международная правозащитная организация Human Rights Watch негативно оценила ситуацию с безопасностью на рабочих местах в Грузии.
Соответствующую оценку HRW представила в обзорном докладе за 2017 год, посвященный нарушению прав человека в разных странах мира.
В организации отмечают, что ежегодно в Грузии «десятки рабочих умирают и сотни получают травмы в результате несчастных случаев на производстве».
HRW ссылается на данные Народного защитника Грузии, согласно которым, за последние пять лет в Грузии на рабочих местах погибли 270 человек. 18 из этих случаев произошли в первой половине 2017 года.
«Уполномоченный по правам человека и НПО неоднократно критиковали Департамент инспекции труда при Минздраве Грузии за отсутствие механизмов для обеспечения стандартов и, соответственно, отсутствии эффективных мер по охране здоровья и безопасности на рабочем месте», — говорится в докладе HRW.
Правозащитники также отмечают, что расследования несчастных случаев, которые происходят на рабочих местах, редко заканчиваются установлением виновных и привлечению их к ответственности.
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