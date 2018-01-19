Илия Второй – Дай Бог, чтобы каждый человек очистился

19.01.2018 16:43 Католикос – Патриарх всея Грузии Илия Второй в кафедральном соборе Пресвятой Троицы обратился к пастве с проповедью после завершения праздничной литургии в связи с Крещением Господним.



«Дай Бог, чтобы каждый из нас стал храмом чистой души. Сегодняшний день – это явление Святой троицы. Глас Господа, сын в Иордане и Святой дух в лице голубя снизошел на него и эта Святая Троица является той силой, которая очистит человечество от всех грехов и пороков, которая спасет от зла.



Дай Бог, чтобы каждый человек очистился. Сегодня вы возьмете святую воду домой. Окропите ей ваши дома, пороги и Святая Душа прибудет над вами», — сказал Патриарх.



Сегодня Православная Церковь сегодня отмечает Крещение Господне.



Праздник Крещения Господня установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах Иордана. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству крещения — одному из семи главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе.



Праздник Крещения называют еще Богоявлением, потому что при Крещении Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Голос Бога Отца свидетельствовал о Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в виде голубя сошел на Сына.



















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