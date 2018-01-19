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Зоидзе: С точки зрения безопасности труда мы не можем ввести стандарты, существующие в странах Европы


19.01.2018   17:17
С точки зрения безопасности труда мы не можем ввести стандарты, существующие в странах Европы, – у нас просто не будет рабочих мест, - об этом «IPN» сообщил председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе, говоря о законодательном пакете, представленном правительством Грузии парламенту в мае прошлого года, и принятом пока лишь в первом чтении.

По словам Зоидзе, вопрос очень деликатный. Депутат считает, что создание лишних барьеров отразится либо на цене продукции, либо на стоимости рабочего места, и если к бизнесу будут установлены излишние требования, он больше не сможет нанимать на работу.

Вместе с тем, по информации Зоидзе, 1 февраля состоится последняя встреча рабочей группы, созданной в связи с данным законодательным пакетом. Предположительно 2 февраля проект обсудит комитет, и пакет будет вынесен во втором чтении на пленарное заседание весенней сессии парламента.

«Ведется интенсивная работа по данному законопроекту. Здесь очень важно сохранение баланса между интересами бизнеса и интересами трудозанятых, чтобы не выдвигать такие требования, которые будут для бизнеса столь затратными, что он вообще никого не наймет, чтобы не аннулировать рабочие места. И в самом правительстве позиции в этом плане между различными министерствами в определенной мере до конца не согласованы. После того, как законопроект поступил в парламент, был серьезно пересмотрен вариант, внесенный правительством – не может быть одной и той же санкции для крупного и малого предприятия и бизнеса. Речь о том, когда закон может распространиться не только на условия безопасности труда, но и на трудовые права, это обязательство взято нами в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - сказал Акакий Зоидзе.






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