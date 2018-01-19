По информации профсоюзов, в прошлом году на рабочем месте скончался 41 человек, тяжело пострадали - 63

19.01.2018 17:43 В течение 2017 года из-за нарушения норм безопасности на рабочем месте скончался 41 человек, тяжело пострадали - 63. Об этом «IPN» сообщил глава технической инспекции объединения профсоюзов Ника Какашвили.



По его словам, несчастные случаи происходят в процессе строительства в основном потому, что компании – работодатели не соблюдают правила безопасности, экономят средства, предназначенные для обеспечения безопасности, и урегулировать это должно государство.



Как пояснил Ника Какашвили, объединение профсоюзов дополнительно ожидает от МВД официальную информацию о зафиксированных случаях.



«Это данные только профсоюзов. Мы ждем также информацию от МВД, так как эти данные неполны… Больше всего случаев, конечно же, приходится на строительный сектор, за которым следуют горная добыча, затем энергетическая отрасль , потом фиксируются случаи в других отраслях», - заявил Ника Какашвили.

По его словам, «такая тяжелая статистика обусловлена тем, что, в первую очередь, компании не соблюдают правила безопасности». «Обязанность компаний – обеспечить безопасную рабочую среду, но когда строительная компания не соблюдает правила безопасности, кто должен урегулировать эту ситуацию, если не государство!?», - подчеркнул Ника Какашвили.



По его словам, есть и компании, которые соблюдают нормы безопасности.

















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