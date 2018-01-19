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Грузия находится на шестом месте в мире по количеству курящих
19.01.2018 22:24
По количеству курящих, Грузия находится на втором месте после России в Европе, и на шестом месте в мире. Данные основаны на исследовании Всемирной организации здравоохранения.
Чешский картограф, математик и лингвист Якуб Мариан создал графическое изображение, где нанесено процентное количество курящих мужчин. На карте видно, что количество курильщиков в юго-западной части Европы меньше, чем в восточной части Европы.
TOP 10 стран по количеству курильщиков
1. Индонезия - 76.2%
2. Иордания - 70.2%
3. Кирибати - 63.9%
4. Сьера-Леоне - 60%
5. Российская федерация - 59%
6. Грузия - 57.7%
7. Лаос - 56.6%
8. Лесото - 55.1%
9. Куба - 52.7%
10. Греция - 52.6%
Top 10 стран, где наименьшее количество курильщиков
1. Эфиопия - 8.9%
2. Панама - 10.6%
3. Барбадос - 13.1%
4. Гана - 13.1%
5. Эквадор - 14%
6. Колумбия - 16%
7. Уганда - 16.4%
8. Австралия - 16.7%
9. Ирландия - 17%
10. Новая Зеландия - 17.2%
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