Грузия находится на шестом месте в мире по количеству курящих

19.01.2018 22:24 По количеству курящих, Грузия находится на втором месте после России в Европе, и на шестом месте в мире. Данные основаны на исследовании Всемирной организации здравоохранения.



Чешский картограф, математик и лингвист Якуб Мариан создал графическое изображение, где нанесено процентное количество курящих мужчин. На карте видно, что количество курильщиков в юго-западной части Европы меньше, чем в восточной части Европы.



TOP 10 стран по количеству курильщиков



1. Индонезия - 76.2%

2. Иордания - 70.2%

3. Кирибати - 63.9%

4. Сьера-Леоне - 60%

5. Российская федерация - 59%

6. Грузия - 57.7%

7. Лаос - 56.6%

8. Лесото - 55.1%

9. Куба - 52.7%

10. Греция - 52.6%



Top 10 стран, где наименьшее количество курильщиков



1. Эфиопия - 8.9%

2. Панама - 10.6%

3. Барбадос - 13.1%

4. Гана - 13.1%

5. Эквадор - 14%

6. Колумбия - 16%

7. Уганда - 16.4%

8. Австралия - 16.7%

9. Ирландия - 17%

10. Новая Зеландия - 17.2%















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

