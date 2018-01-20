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Следствие считает, что убийство генерала Кутателадзе совершено непрофессионалом - адвокат
20.01.2018 12:07
По информации адвоката Александра Кобаидзе, сами профессионалы говорят, что убийство генерала Самсона (Сосо) Кутателадзе – не заказное.
Как сообщил Кобаидзе в эфире программы «360 градусов» на «Палитраньюс», следствие предполагает, что убийство осуществил непрофессионал.
«По моей информации, со стороны следствия больше нет предположений о заказном убийстве. По их пояснениям, убийство осуществил непрофессионал. Об этом свидетельствуют 6 пуль, одна из которых попала погибшему в палец, другая – в ногу. Сами профессионалы говорят о том, что это не заказное убийство», - сказал Кобаидзе в передаче «360 градусов».
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