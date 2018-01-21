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В кафедральном соборе пресвятой Троицы сегодня пройдет 52-е всеобщее крещение младенцев


21.01.2018   11:04
В кафедральном соборе пресвятой Троицы сегодня пройдет 52-е всеобщее крещение младенцев. Как сообщают в патриархии, крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Ильи II станут еще до 708 детей.

Крещение в кафедральном соборе Троицы начнется во второй половине дня. В подарок детям будут переданы крестильные крестики и свидетельство о крещении.

По завершении крещения, к 20:00, в собор прибудет Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II. Он обратится к собравшимся в храме с проповедью и благословит своих крестников.

На сегодняшний день Католикосом-Патриархом всея Грузии крещено 33 894 детей. Они являются третьими и последующими детьми обвенчанных пар.

Первое всеобщее крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года.

Эта инициатива патриарха ставит целью улучшить демографическую ситуацию в Грузии.






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