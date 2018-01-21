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В США найден убитым 31-летний выходец из Грузии
21.01.2018 11:07
В одном из домов в городе Луисвилл, штат Кентукки, США, найден убитым 31-летний Г.К., выходец из Грузии. Информацию со ссылкой на полицию распространяет "Первый канал" ОВГ со ссылкой на местные телеканалы.
По данным СМИ, вместе с ним обнаружено тело еще одного, 30-летнего мужчины. Оба убиты выстрелом из огнестрельного оружия.
По информации правоохранителей, за день до этого об исчезновении Г.К. заявила его супруга. Она связалась с полицией после того, как несмотря на договоренность, муж не встретился с ней в городе Майами, штат Флорида. После того, как в полицию поступило сообщение, мужчину объявили в розыск.
Розыскные работы привели правоохранителей к дому, где были обнаружены два трупа.
На данные момент, полиция пытается установить подозреваемых в убийстве.
В разговоре с американскими СМИ, друзья одного из убитых, в доме которых обнаружили трупы, говорят, что шокированы происшедшим. Они не знают, как связаны друг с другом убитые.
По информации полиции, Г.К. переехал в Луисвилл месяц назад. У него остались двое детей — близнецов.
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