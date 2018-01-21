В Батуми будет построен новый спортивный комплекс

21.01.2018 11:36 В Батуми начинается строительство нового спорткомплекса, стоимость которого составит 62 млн. лари. Комплекс построят на территории бывшего электромеханического завода.



Здание рассчитанное на 3400 зрителей расположится на территории 23000 кв. метров, в котором будут размещены секции разных спортивных дисциплин.



У здания будет благоустроена открытая автостоянка.



С началом строительства нового спортивного комплекса ознакомился председатель правительства Аджарии.



«Это еще один мегапроект. Совсем скоро Батуми получит многофункциональный спорткомплекс. Стройка проекта уже начата. Здесь будут размещены 26 спортивных секций, пространства, которые будут принимать не только спортивные соревнования, но и международные мероприятия и выставки», — заявил Зураб Патарадзе.



Строительство батумского спорткомплекса планируется завершить через 16 месяцев.



Параллельно, завтра в Батуми будет заложена основа строительства футбольного стадиона.















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