Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми будет построен новый спортивный комплекс


21.01.2018   11:36
В Батуми начинается строительство нового спорткомплекса, стоимость которого составит 62 млн. лари. Комплекс построят на территории бывшего электромеханического завода.

Здание рассчитанное на 3400 зрителей расположится на территории 23000 кв. метров, в котором будут размещены секции разных спортивных дисциплин.

У здания будет благоустроена открытая автостоянка.

С началом строительства нового спортивного комплекса ознакомился председатель правительства Аджарии.

«Это еще один мегапроект. Совсем скоро Батуми получит многофункциональный спорткомплекс. Стройка проекта уже начата. Здесь будут размещены 26 спортивных секций, пространства, которые будут принимать не только спортивные соревнования, но и международные мероприятия и выставки», — заявил Зураб Патарадзе.

Строительство батумского спорткомплекса планируется завершить через 16 месяцев.

Параллельно, завтра в Батуми будет заложена основа строительства футбольного стадиона.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна