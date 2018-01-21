В Тбилиси покажут работы украинского художника Александра Животкова

21.01.2018 19:00 Выставка работ популярного украинского художника, мастера аскетичной живописи Александра Животкова откроется в Тбилиси на следующей неделе.



Экспозиция под названием «Картон. Дерево. Камень» будет проходить в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе с 26 января по 25 февраля. Адрес галереи – проспект Шота Руставели №11. Выставку организует Национальный музей Грузии и арт-фонд «Стедли».



Творческая серия «Картон. Дерево. Камень» включает более 50-и работ, созданных Животковым за последние пять лет: это «Дороги», «Киев 2014», «Вариации в камне» и многие другие.

Как отмечают в музее, в этих произведениях украинский художник совместил свое видение восточной и европейской культур, строгость монохромных образов и чувственных форм. В серии Животкова можно найти отсылки к фаюмским портретам, христианским катакомбам, скифским идолам, украинским иконам, тибетским рукописям, а также к грузинской чеканке.



«Грузию я воспринимаю, как свою вторую родину, здесь мой второй дом. Я начал рисовать еще до приезда сюда. Дерево и камень появились в моем творчестве именно благодаря Грузии. Произошло это после того, как я познакомился с древнейшей и необыкновенно сильной культурой этой страны», — приводят в музее цитату Александра Животкова.



Александр Животков родом из Киева. Родился в семье художника Олега Животкова, родной брат — художник Сергей Животков. Окончил Республиканскую художественную школу имени Тараса Шевченко. Получил диплом сценографа в Киевском государственном художественном институте. С 1992 года член группы «Живописный заповедник».



Стилю художника присуща иконная плоскостность, суровость художественных средств и аскетичная ограниченность палитры. Много выставляется в Украине, России, Польше, Словакии, Великобритании, Франции, Финляндии, Германии, Австрии и других странах. Представлен в коллекциях художественных музеев Украины и Австрии. Его работы находятся в частных собраниях США, стран Европы, Азии и Африки. Живет и работает в Киеве.



"Новости-Грузия"











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