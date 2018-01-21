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Проживающие в Грузии китайцы отметили китайский Новый год
21.01.2018 21:23
Проживающие в Грузии китайцы отметили китайский Новый год. Мероприятие прошло в гостинице «Хуалинг».
Торжественная церемония традиционно открылась танцем дракона и льва.
На мероприятии присутствовали китайские бизнесмены и дипломаты. В конце дня для гостей пройдет новогодний ужин.
Китайцы празднуют Новый год с 16 февраля по 2 марта, однако проживающие в Грузии китайцы отмечают Новый год 21 января.
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