Проживающие в Грузии китайцы отметили китайский Новый год

21.01.2018 21:23 Проживающие в Грузии китайцы отметили китайский Новый год. Мероприятие прошло в гостинице «Хуалинг».



Торжественная церемония традиционно открылась танцем дракона и льва.



На мероприятии присутствовали китайские бизнесмены и дипломаты. В конце дня для гостей пройдет новогодний ужин.



Китайцы празднуют Новый год с 16 февраля по 2 марта, однако проживающие в Грузии китайцы отмечают Новый год 21 января.















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