К «Международному дню снега» впервые присоединился Бакуриани

21.01.2018 21:25 В этом году к «Международному дню снега» впервые присоединился и Бакуриани.



Праздник, который с каждым годом становится все более масштабным, Грузия отмечает уже седьмой год.



«Международный день снега» дети в Бакуриани отметили в развлекательном центре «Джойленд». По инициативе Ассоциации горных клубов Бакуриани прошли разные соревнования среди детей в возрасте до 14 лет.



В мероприятии участвовали до 300 подростков. В конце дня выявили победителей соревнований и передали им символичные подарки.



«Международный день снега» в Бакуриани завершился грандиозным фейерверком.















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