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К «Международному дню снега» впервые присоединился Бакуриани
21.01.2018 21:25
В этом году к «Международному дню снега» впервые присоединился и Бакуриани.
Праздник, который с каждым годом становится все более масштабным, Грузия отмечает уже седьмой год.
«Международный день снега» дети в Бакуриани отметили в развлекательном центре «Джойленд». По инициативе Ассоциации горных клубов Бакуриани прошли разные соревнования среди детей в возрасте до 14 лет.
В мероприятии участвовали до 300 подростков. В конце дня выявили победителей соревнований и передали им символичные подарки.
«Международный день снега» в Бакуриани завершился грандиозным фейерверком.
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