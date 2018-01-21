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Выступление Джеймса Бланта пройдет в Тбилиси на День независимости Грузии


21.01.2018   21:51
Грузинские фанаты получили шанс лично познакомиться с британским певцом Джеймсом Блантом, который впервые выступит в Грузии в этом году.

По инициативе организаторов и решению самого музыканта, возможность встретиться с исполнителем будет предоставлена нескольким счастливчикам, которые успеют приобрести билеты на его грузинский концерт до 31 января. В розыгрыше будут отобраны 30 человек.

Выступление Джеймса Бланта состоится 26 мая (в День независимости Грузии) на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи в рамках музыкального фестиваля, посвященного Дню независимости Грузии. Блант посетит Грузию в рамках своего мирового турне и исполнит песни с последнего альбома Afterlove.

Вместе с Джеймсом Блантом на фестивале «День независимости» в Тбилиси сыграют и другие музыканты, в том числе южноафриканская инди-рок группа The Parlotones из Йоханнесбурга.

Грузинскими участниками фестиваля станет инди-рок группа Young Georgian Lolitaz – участники конкурса «Евровидении 2016», и рок-коллектив Loudspeakers.

Организатором фестиваля является компания Black Pearl Live. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте www.tkt.ge.

"Новости-Грузия"





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