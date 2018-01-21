Выступление Джеймса Бланта пройдет в Тбилиси на День независимости Грузии

21.01.2018 21:51 Грузинские фанаты получили шанс лично познакомиться с британским певцом Джеймсом Блантом, который впервые выступит в Грузии в этом году.



По инициативе организаторов и решению самого музыканта, возможность встретиться с исполнителем будет предоставлена нескольким счастливчикам, которые успеют приобрести билеты на его грузинский концерт до 31 января. В розыгрыше будут отобраны 30 человек.



Выступление Джеймса Бланта состоится 26 мая (в День независимости Грузии) на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи в рамках музыкального фестиваля, посвященного Дню независимости Грузии. Блант посетит Грузию в рамках своего мирового турне и исполнит песни с последнего альбома Afterlove.



Вместе с Джеймсом Блантом на фестивале «День независимости» в Тбилиси сыграют и другие музыканты, в том числе южноафриканская инди-рок группа The Parlotones из Йоханнесбурга.



Грузинскими участниками фестиваля станет инди-рок группа Young Georgian Lolitaz – участники конкурса «Евровидении 2016», и рок-коллектив Loudspeakers.



Организатором фестиваля является компания Black Pearl Live. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте www.tkt.ge.



"Новости-Грузия"











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