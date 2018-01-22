Апелляционный суд рассмотрит сегодня дело Мустафы Эмре Чабука

22.01.2018 10:56 В Тбилисском апелляционном суде сегодня состоится административный процесс по делу Мустафы Эмре Чабука.



Требование адвокатов неизменны – аннулировать решение суда первой инстанции об отказе в предоставлении Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи статуса беженца.



На сегодняшнем процессе адвокаты еще раз представят те доказательства, которые представили Тбилисскому городскому суду и министерству по делам беженцев.



«Наше требование вновь остается прежним, чтобы Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи государство предоставило статус беженца, что само по себе представляет собой основание для безапелляционного отказа на экстрадицию Турецкой Республике. Конечно, наше требование аргументировано целым рядом доказательств – то, какое положение в Турецкой республике с точки зрения прав человека, не выдерживает критики, а с другой стороны, само это дело представляет собой ясный пример политического правосудия. Мы обратим внимание апелляционного суда на все доказательства, чтобы как им, так и обществу стало ясно, что наше требование является аргументированным и основанным на доказательствах», — заявил Вахтанг Квижинадзе.



Мустафу Эмре Чабука задержали в мае прошлого года. Причиной было требование турецкой стороны, которая утверждает, что Чабук способствовал деятельности террористической организации Фетхуллаха Гюлена. Тбилисский городской суд приговорил Чабука с трехмесячному доэкстрадиционному заключению. Позднее семья и адвокаты обратились к министерству по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии с просьбой предоставить Чабуку статус беженца, однако получили от ведомства отказ.



Доэкстрадиционные период Чабука истекает в феврале.















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