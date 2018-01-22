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В посольстве КНР в Грузии прошел прием по случаю предстоящего праздника Весны


22.01.2018   11:13
В 2017 году Китай и Грузия добились больших успехов в двусторонних отношениях, заявил посол КНР в Грузии Цзи Яньчи сегодня на приеме по случаю предстоящего праздника Весны по лунному календарю.

По его словам, в прошлом году стороны подписали Соглашение о свободной торговле, которое поднимает на новый уровень двусторонние экономические отношения.

На приеме присутствовали представители правительства Грузии, иностранные дипломаты, представители международных и китайских организаций, а также грузинские синологи.

Прием был организован посольством КНР в Грузии, в партнерстве с Торговой палатой КНР.






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