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На строительстве железнодорожного тоннеля в Харагаули произошел взрыв, пострадали трое рабочих


22.01.2018   12:46
По данным «Нового профессионального союза железнодорожников», в селе Бежатубани Харагаульского района на строительстве железнодорожного тоннеля произошел взрыв.

Как сообщили «IPN» в «Новом профессиональном союзе железнодорожников», согласно информации, предоставленной местными трудозанятыми, тяжело пострадали трое рабочих.

По их информации, несколько дней назад рабочие опротестовывали грубое нарушение норм трудовой безопасности, после чего на место прибыли представители департамента инспекции Министерства труда.









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