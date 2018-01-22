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Студентам университета Самцхе-Джавахети придется пересдавать экзамены из-за сгоревшего сервера
22.01.2018 14:47
Студентам университета Самцхе-Джавахети придется заново сдавать экзамены из-за сгоревшего сервера
Сотни студентов Государственного университета Самцхе-Джавахети заново сдают экзамены. Причиной стал сгоревший в учительской сервер, в результате чего стерлись все результаты электронных экзаменов за последние шесть дней.
Как заявил Первому каналу заместитель ректора Николоз Ахалкаци, происшествие случилось 15 января.
По его словам, в связи с электронными экзаменами возникла проблема и решить ее пока не удается.
Студентам приходится сдавать экзамены заново. По словам Ахалкаци, они в письменном виде сдают те экзамены, которые уже сдали в электронном виде.
«Экзамены в этом году начались 8 января и проходили хорошо. Однако 15 января создалась проблема. На сервере, где были размещены результаты экзаменов, данный были стерты.
Специалисты не смогли их восстановить. Поэтому мы вынуждены продолжать экзамены в письменном виде.
Студенты с пониманием отнеслись к вопросу. Эта техническая проблема. Обязательно придется сдавать экзамены заново, в устной или письменной форме», — заявил Николоз Ахалкаци.
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