Студентам университета Самцхе-Джавахети придется пересдавать экзамены из-за сгоревшего сервера

22.01.2018 14:47 Студентам университета Самцхе-Джавахети придется заново сдавать экзамены из-за сгоревшего сервера

Сотни студентов Государственного университета Самцхе-Джавахети заново сдают экзамены. Причиной стал сгоревший в учительской сервер, в результате чего стерлись все результаты электронных экзаменов за последние шесть дней.



Как заявил Первому каналу заместитель ректора Николоз Ахалкаци, происшествие случилось 15 января.



По его словам, в связи с электронными экзаменами возникла проблема и решить ее пока не удается.



Студентам приходится сдавать экзамены заново. По словам Ахалкаци, они в письменном виде сдают те экзамены, которые уже сдали в электронном виде.



«Экзамены в этом году начались 8 января и проходили хорошо. Однако 15 января создалась проблема. На сервере, где были размещены результаты экзаменов, данный были стерты.



Специалисты не смогли их восстановить. Поэтому мы вынуждены продолжать экзамены в письменном виде.



Студенты с пониманием отнеслись к вопросу. Эта техническая проблема. Обязательно придется сдавать экзамены заново, в устной или письменной форме», — заявил Николоз Ахалкаци.















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