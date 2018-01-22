В тбилисской клинике от менингококцемии скончался 7-летний ребенок

22.01.2018 17:27 В тбилисской клинике Иашвили от менингококцемии умер 7-летний ребенок. По словам руководителя марнеульского Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Этер Лаперадзе, изначально мальчик был доставлен в клинику «Аверси» в Марнеули, а позже перевезен в детскую республиканскую больницу имени Иашвили в Тбилиси, где скончался 18 января.



«Подтверждаем, что диагноз – менингококцемия и ребенок скончался в результате этого заболевания. Это первый случай, в Марнеули никакой опасности эпидемии не существует. В школе №8, в классе, где учился погибший ребенок, мы провели дезинфекционные работы, объяснили родителям и населению, что это не эпидемия. Родителям одноклассников скончавшегося дали и рекомендации в связи с профилактикой», - сообщила Этер Лаперадзе.



В свою очередь, в марнеульском ресурс-центре заявляют, что работы по дезинфекции в публичной школе №8 были проведены вчера и с сегодняшнего дня учебный процесс ведется при полной нагрузке.



«IPN» связался с Национальным центром контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии. Как сообщил в беседе с агентством заместитель директора Паата Имнадзе, случай 7-летнего ребенка – первый регистрированный случай гибели с таким диагнозом.















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