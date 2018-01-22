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Взрыв в тоннеле был плановым, но рабочих не предупредили - профсоюзы


22.01.2018   19:45
По заявлению нового профессионального союза железнодорожников, причиной взрыва в селе Бежатубани Харагаульского района стало нарушение норм безопасности труда.

По их информации, взрыв был плановым, однако компания не предупредила рабочих.

«Пострадали три человека, их вывезли с места взрыва, один в тяжелом состоянии и в эти минуты его перевозят в Тбилиси. У одного из двух пострадавших перелом конечностей, а у второго поврежден позвоночник», — заявил заместитель председателя нового профессионального союза железнодорожников Илья Лежава.

По информации Ильи Лежава, четыре дня назад строительство железнодорожного тоннеля в Харагаульсом районе изучила трудовая инспекция, однако их заключение пока не опубликовано.







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