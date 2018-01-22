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Инспекция труда планирует проверить трудовые права в клинике Иашвили


22.01.2018   22:00
Инспекция труда планирует проверить трудовые права в клинике Иашвили, к чему готовится соответствующая группа. Об этом заявила глава департамента труда и политики занятости министерства здравоохранения Эльза Джгереная.

«На данный момент ведется изучение. Программа утверждена в новой редакции, добавился новый компонент и им является проверка трудовых прав наряду с трудовыми условиями. То есть, это касается соглашения, той части соглашения, тех статей, которые касаются рабочих часов, декретных отпусков, отпусков в целом, внеурочных часов и так далее. Произойдет изучение с этой точки зрения, как стандартно, так и в соответствии с программой, мы выдаем рекомендации и предложения. Группа готовится войти», — заявила Джгереная.

Вход трудовой инспекции в клинику Иашвили уволенные врачи и неправительственная организация «Сеть солидарности» потребовали после того, как из медицинского учреждения уволили около 100 врачей. По их словам, данное решение менеджмента является незаконным и та же угроза нависает над другими медиками, оставшимся в клинике. Именно по этой причине они требуют изучения трудовых условий в клинике Иашвили.






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