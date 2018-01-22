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Вольский: Право на коммерческую рекламу для Общественного Вещателя исходит из интересов общества
22.01.2018 23:15
По информации вице-спикера парламента Гии Вольского, у законодательного органа на рассмотрение мотивированных замечаний президента по законопроекту «О вещании» есть срок с 6 по 26 февраля.
Как заявил Вольский журналистам, в течение февраля вопрос обсудит комитет по юридическим вопросам и правящая команда определится, когда состоится рассмотрение изменений на пленарном заседании.
«Во время этих обсуждений мы постараемся еще раз представить наши аргументы о том, что коммерческая реклама не размещается в прайм-тайм и субботу-воскресенье. Право Общественного Вещателя на коммерческую рекламу исходит из интересов общества, чтобы телевидение было критическим и технически налаженным, которое нужно обществу, а не какой-либо партии», — заявил Вольский.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 15 января наложил вето на законодательный пакет «О вещании», утвержденный парламентом в третьем чтении.
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