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У педагога одного из детских садом нашли признаки туберкулеза, воспитанникам проведут обследование
23.01.2018 11:17
У педагога в одном из детских садов Тбилиси обнаружили признаки туберкулеза. В целях превенции, воспитанники группы, которые имели непосредственный контакт с педагогом, пройдут обследование. Об этом говорится в заявлении Агентства по управлению детскими садами Тбилиси.
«У одного из педагогов 152-ого детского сада в Тбилиси зафиксированы признаки туберкулеза. Педагогу сада проводят полноценное медицинское обследование, на основе которого будет назначен соответствующий курс лечения.
По рекомендации Центра заболеваний легких и туберкулеза, в целях превенции, воспитанники той группы детского сада, которые имели непосредственный контакт с педагогом, пройдут дополнительную проверку», — говорится в заявлении Агентства по управлению детскими садами Тбилиси.
В ведомстве отметили, что расходы полностью берет на себя Агентство.
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