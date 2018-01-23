В Давосе проходит конференция министров культуры государств

23.01.2018 11:43 В рамках Всемирного экономического форума в Давосе, по инициативе Швейцарии, проходит конференция министров культуры государств, которые подписали Европейскую культурную конвенцию.



На конференции присутствуют министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе, заместители министра Леван Харатишвили и Георгий Бакрадзе.



Мероприятие было запланировано, чтобы отметить объявление Европарламентом 2018 года годом культурного наследия. Его цель – начало дискуссий вокруг европейской традиции строительства и ее культурной значимости, для представления консервации исторических зданий и строений и современного развития в едином культурном и пространственном контексте.



Представленные на конференции мнения будут отображены в итоговой декларации о культуре строительства, которая будет опубликована на Всемирном экономическом форуме.















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