Международная организация труда – В Грузии доход ниже среднего

23.01.2018 11:51 С точки зрения трудоустройства, Грузия принадлежит к группе тех развивающихся стран, где доходы населения ниже среднего. Об этом говорится в данных, распространенных Международной организацией труда (ILO).



В категорию развивающихся стран также входят: Армения, Украина, Молдова, Сирия, Йемен, Пакистан, Узбекистан, Боливия. Африканские страны: Ангола, Бутан, Конго, Камерун, Кот-д’Ивуар, Лесото, Мавритания и другие.



По данным (ILO), в мире 5,6% трудоспособных людей являются безработными. В 2017 году без работы находилось 192 миллиона человек.



Сильнее всего безработица ударяет по северной Африке — там лишены занятости 11,7 процента населения или 8,7 миллиона человек. В северной, южной и западной частях Европы безработица находится на наиболее низком уровне с 2008 года — 8,5 процента. По данным ILO, положительная динамика особенно очевидна в пострадавших от экономического кризиса Греции и Испании.



Однако наличие работы не является гарантией высокого уровня жизни. 1,4 миллиарда жителей Земли обеспечивают себе работой лишь нищенское существование. В ближайшие два года это число увеличится еще на 35 миллионов человек, утверждает Гай Райдер.



Между тем в связи с благоприятной экономической конъюнктурой в Германии вновь выросли показатели занятости. По итогам 2017 года число работающих выросло на 1,5 процента до 44,3 миллиона человек. Это наиболее высокий показатель роста занятости с 2007 года. Кроме того, еще ни разу со времени воссоединения Германии не было такого числа работающих граждан.















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