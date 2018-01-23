Каладзе: Педагоги детских садов обязаны ежемесячно проходить медицинскую проверку

23.01.2018 12:25 «Педагоги детских садов обязаны ежемесячно проходить медпроверку и это жесткое требование», — об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе отвечая на вопрос связанный с диагностированным туберкулезом у одного из педагогов тбилисского детского сада.



Как отметил Каладзе, важно, чтобы все ученики и педагоги, у кого был контакт с человеком, которому поставили диагноз туберкулез, прошли проверку у врачей.



«Сегодня утром агентство детских садов сделало заявление. Первое и самое важное это то, что все ученики и учителя, у которых был контакт с человеком больным туберкулезом, как можно скорее прошли бы медицинскую проверку. Расходы на проверку возьмет на себя агентство детских садов. У нас была коммуникация с центром туберкулеза и мы договорились, что в течении дня все родители приведут своих детей на осмотр и то же самое сделают все педагоги. Что касается превенции, то педагоги обязаны будут проходить медицинское освидетельствование каждый месяц и это жесткое требование», — заявил Каха Каладзе.



У педагога в одном из детских садов Тбилиси обнаружили признаки туберкулеза. В целях превенции, воспитанники группы, которые имели непосредственный контакт с педагогом, пройдут обследование. Об этом говорится в заявлении Агентства по управлению детскими садами Тбилиси.

















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