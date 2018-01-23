Верховный суд Грузии поддержал журналиста в споре с депутатом

23.01.2018 12:36 Верховный суд Грузии не удовлетворил кассацию депутата от “Грузинской мечты” Ираклия Шиолашвили, оставив в силе решение Тбилисского апелляционного суда в пользу журналиста Гелы Мтивлишвили. В 2017 году экс-губернатора региона Кахети Шиолашвили обязали публично опровергнуть информацию, порочащую достоинство и деловую репутацию редактора Сети информационных центров.



Причиной судебных тяжб стало журналистское расследование от 2015 года, за которым последовала серия клеветнических заявлений в адрес автора публикаций.



Журналист Гела Мтивлишвили утверждал, что семья Шиолашвили в своей бизнес-деятельности использовала государственный ресурс. В частности, привлекала муниципальную спецтехнику к строительству своих предприятий, использовала находящееся в госсобственности здание в коммерческих целях, заставляла муниципальных служащих, угрожая им увольнением, бесплатно работать на частных земельных участках и т. д.



Как сообщается, Ираклий Шиолашвили пытался подкупить журналиста, чтобы тот не публиковал итоги расследования. А уже после того, как все факты были преданы огласке, обвинил Гелу Мтвлишвили в угрозах, шантаже и вымогательстве. Тот якобы требовал оформить контракты между его информационным центром и органами местного самоупрвления в Кахети, в обратном же случае угрожая дескридитацией губернатора.



Гела Мтивлишвили потребовал от губернатора опровергнуть свои заявления. Не добившись этого, обратился в Телавский районный суд, но тот не удовлетворил иск журналиста. В 2017 году Тбилисский апелляционный суд изменил решение предыдущей инстанции, обязав губернатора публично опровергнуть клеветническую информацию. Теперь Верховный суд Грузии оставил это решение в силе.



СОВА











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