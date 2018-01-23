Министр здравоохранения Грузии рассказал членам ВОЗ о страховании

23.01.2018 12:47 Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко принимает участие в работе 142-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в сообщении на странице министерства в соцсети Facebook.



Сессия продлится в штаб-квартире ВОЗ в Женеве до 27 января. Сергеенко принял участие в интерактивном диалоге с новоизбранным директором ВОЗ доктором Тедросом Адханом Гебрейесусом. Во время своего выступления министр отметил важность обеспечения населения государственным медицинским страхованием.



"Я хочу поблагодарить за подчеркивание важной роли Всеобщего здравоохранения, поскольку это не средство роскоши, а наоборот — прямая инвестиция для экономики стран и безопасного мира… Согласитесь, правильное определение приоритетов в здравоохранении — важно, и это является главной частью глобального здоровья. Исходя из этого, мы должны укрепить концепцию, что доступ к здравоохранению — не привилегия, а право человека", — заявил Сергеенко.



Министр также примет участие в других мероприятиях, организованных в рамках сессии. Сергеенко вступил в должность члена исполнительного комитета ВОЗ в 2017 году.



Исполнительный комитет состоит из 34 членов, технически квалифицированных в области здравоохранения, каждый из которых назначается государством-членом, избранным для этого Всемирной ассамблеей здравоохранения. Государства-члены избираются сроком на три года.



Комитет проводит не менее двух сессий в год. Основная сессия обычно проводится в январе, а другая, менее продолжительная, — в мае, сразу же после Ассамблеи здравоохранения. Основными функциями Исполнительного комитета являются проведение в жизнь решений и политики Ассамблеи здравоохранения, оказание ей консультативной помощи и общее содействие ее работе.



С 1 мая 2017 года граждане Грузии получают госстраховку, исходя из принадлежности к той или иной группе, а также исходя из уровня доходов.



Программа Всеобщего здравоохранения Грузии включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.















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