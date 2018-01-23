В Аджарии зафиксировали вспышку кори — специалисты напоминают о прививках

23.01.2018 12:57 Только в январе специалисты зафиксировали в Аджарии 35 человек, заболевших корью. Это рекордный показатель, сообщает телекомпания «Рустави- 2».



В Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Аджарии заявляют, что зафиксированные случаи не являются острыми, но необходимо помнить о проведении своевременных прививок.



«Если каждый год мы фиксировали три и пять случаев кори, то сейчас только в январе мы зафиксировали более 35 случаев. Корь, как мы знаем, поддается вакцинации в возрасте одного года и пяти лет. Мы напоминаем, что единственным путем для превенции этого заболевания является вакцинация», — заявила директор Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Аджарии Нино Нижарадзе.



Корь является одной из самых заразных болезней. Путь передачи инфекции воздушно-капельный. Вирус выделяется во внешнюю среду с капельками слюны при разговоре, во время кашля, чихания.



Источник инфекции — больной корью, который заразен для окружающих с последних 2 дней инкубационного периода до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным. После перенесенного заболевания у выздоровевших сохраняется пожизненный иммунитет. Инкубационный период, то есть время от заражения до появления первых симптомов, длится от 7 до 14 дней. Болезнь начинается с температуры 38-40 градусов, резкой слабостью, отсутствием аппетита, сухим кашлем, насморком, позже появляется сыпь.



"Новости-Грузия"











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