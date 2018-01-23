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В Мцхета строятся корпуса для 120 семей беженцев
23.01.2018 15:55
Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии строит корпуса в Мцхета, с целью расселения 120 семей беженцев.
Министр Созар Субари, мажоритарный депутат Мцхета Дмитрий Хундадзе и мэр Мцхета Георгий Капанадзе на месте ознакомились со строительством двух восьмиэтажных корпусов.
«Фундамент строительства двух корпусов был заложен в 2017 году. Строительство одного здания уже дошло до пяти этажей, второго – до второго этажа. Мы получим эти корпуса осенью 2018 года и 120 семей беженцев получат новые квартиры», — заявил Созар Субари.
Строительные работы в Мцхета осуществляет компания «Трансмшен», которая победила в тендере. Из 120 квартир 54 — однокомнатные, 39 – двухкомнатных, 24 – трехкомнатных, 3 – четырехкомнатные.
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