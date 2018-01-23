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Грузинского актера отправили в тюрьму на 8 лет


23.01.2018   15:56
Тбилисский городской суд признал виновным актера Георгия Гиорганашвили («Бахала») и присудил 8 лет лишения свободы.

На сегодняшнем судебном заседании обвиняемый выступил с заключительным словом перед судом.

Суд обвинял Гиорганашвили в приобретении – хранении наркотических средств в особо крупном размере для личного пользования.

Актер не признавал своей вины на всех этапах рассмотрения дела и отказался от процессуального соглашения.Сторона защиты заявляла, что 45 таблеток т.н «Суботекса» Георгию Гиорганашвили подбросили правоохранители. Он был задержан 25 января 2016 года и отпущен под залог в 20000 лари. Гиорганашвили было предъявлено обвинение по статье 260 УК Грузии, которая предусматривает срок лишения свободы от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.






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