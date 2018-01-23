Грузинская служба «Радио Свобода» протестует против давления со стороны высшего руководства

23.01.2018 16:58 Высшее руководство Радио Свобода оказывает давление на свою грузинскую службу с целью кооперации ее работы с частной телекомпанией “Рустави-2”. Об этом, ссылаясь на многочисленные источники в Вашингтоне и Тбилиси, сообщает BBG Watch – ресурс, близкий к Совету управляющих по вопросам вещания. Это правительственное агентство США, контролирующее работу Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) и “Голос Америки” (VOA).



Как сообщает издание, грузинская служба (штаб-квартира находится в Праге, Чехия) решительно сопротивляется попыткам слияния, считая, что это ударит по объективности Радио Свобода и приведет к потере доверия со стороны грузинского общества. BBG Watch объясняет: “Рустави-2” воспринимается многими как рупор бывшей правящей партии “Единое национальное движение” и экс-президента Михеила Саакашвили.



Источники в Вашингтоне и Тбилиси рассказали, что среди тех, кто поддерживает партнерство «Радио Свобода», «Рустави-2» и еще одного грузинского телеканала, – вице-президент и главный редактор программ радиостанции Ненад Пежич. BBG Watch также сообщает, что вся грузинская служба объединилась вокруг своего директора Давида Какабадзе в противодействии попыткам высшего руководства.



Грузинские журналисты даже направили письмо директору Совета управляющих по вопросам вещания Джону Лансингу и его заместителю Джеффу Тримблу, в котором заявили, что на протяжении более чем года подвергаются растущему давлению и нападкам со стороны руководства радиостанции.



Они утверждают, что вместо открытых обсуждений, грузинская служба систематически подвергается непрозрачной критике со стороны некоторых “экспертов в средствах массовой информации” в Грузии. “Такой стиль управления более типичен для государственных СМИ бывшей коммунистической Югославии или бывшего Советского Союза, чем для США”, – говорится в статье BBG Watch.



Ссылаясь на мнение экспертов, авторы подчеркивают, что “грузинская служба RFE/RL должна поддерживать беспристрастность, а любая связь с “Рустави-2″ станет для нее серьезным ударом”. Тем не менее, по данным BBG Watch, есть веские доказательства того, что руководство Радио Свобода недовольно нежеланием грузинской службы объединяться с “Рустави-2”.



“Как сообщили источники в Тбилиси, журналисты грузинской службы RFE/RL прекрасно понимают, что партнерство, против которого они выступают, позволило бы радиостанции извлечь выгоду, увеличив аудиторию. Но грузинская редакция настаивает на том, что для нее первостепенное значение имеет защита репутации надежного и, главное, непредвзятого средства массовой информации”, – добавляет BBG Watch.



Между тем, генеральный директор “Рустави-2” Ника Гварамия заявил, что вообще не в курсе планов по слиянию его телекомпании с грузинской службой Радио Свобода.



“Мы никого (ни здесь, ни в Америке) ни о чем не просили. Напротив, это у нас поинтересовались мнением относительно предоставления эфира для упраздненных на Общественном вещателе программ (совместные проекты ОВГ и Радио Свобода, – прим. СОВЫ). Еще в прошлом году они получили согласие (на одну передачу), при условии, что сами профинансируют ее. После этого никакой коммуникации не было”, – написал Гварамия на своей страничке в Facebook.



При этом, по мнению гендиректора оппозиционной телекомпании, слухи о готовившемся слиянии, наряду с другими событиями, – это хорошо подготовленная стратегия против “Рустави-2”, которая выгодна только властям Грузии.

















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