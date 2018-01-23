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Решена земельная проблема проживающих в Марнеули десятков Этнических азербайджанцев


23.01.2018   18:45
Земельные проблемы этнических азербайджанцев, проживающих в Марнеульском районе Грузии, находят свое решение.

Как сообщили грузинскому бюро Report в мэрии Марнеульского района, в ходе осуществляемых в Грузии земельных реформ азербайджанцы также получили земельные участки: "Но земли многих из них были незаконно отобраны. После вмешательства мэра Марнеульского района земельная проблема десятков азербайджанцев была решена. Процесс продолжается".

Мэр Темур Абасов сообщил местному бюро Report, что по мере возможностей будет стараться решить проблемы азербайджанцев: "Сегодня у азербайджанцев, проживающих в Марнеули, есть земельная проблема и другие социальные проблемы. Я в рамках своих полномочий стараюсь их решить. Могу сказать, что уже удалось решить некоторые проблемы".

Отметим, что сегодня в Марнеули проживают более 128 тысяч человек. 86,4 процента из них составляют этнические азербайджанцы.






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