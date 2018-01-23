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28 воспитанникам 152-го детского сада проходят медицинскую проверку в Центре туберкулеза


23.01.2018   19:14
В Центре туберкулеза проходят проверку 28 детей 152-го детского сада, которые имели непосредственный контакт с педагогом, у которого обнаружили признаки туберкулеза.

Как заявил руководитель центра Заза Авалиани, прохождение медисследования необходимо только детям, которые имели близкий контакт с больным педагогом. Что касается детей из других групп, то они могут пройти проверку на добровольной основе.

«Данную патологию обнаружили в краткие сроки. Была применена современная техника, которая оперативно и с высокой точностью определила болезнь. Туберкулез является передающейся болезнью и естественно, опасность её распространения всегда существует. Она передается воздушно – капельным путем и соответственно, в зоне риска находился тот контингент детей, которые имели непосредственный контакт с инфицированной женщиной.

Наши специалисты уже приступили к исследованию и соответственно, проводятся все необходимые мероприятия для выявления болезни. Проводится лечение педагога», — заявил Авалиани.

У педагога в одном из детских садов Тбилиси обнаружили признаки туберкулеза. В целях превенции, воспитанники группы, которые имели непосредственный контакт с педагогом, пройдут обследование.

«У одного из педагогов 152-ого детского сада в Тбилиси зафиксированы признаки туберкулеза. Педагогу сада проводят полноценное медицинское обследование, на основе которого будет назначен соответствующий курс лечения», — говорится в заявлении Агентства управления детскими садами.






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