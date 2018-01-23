Существует возможность, что захваченный в плен конголезцами грузинский летчик все еще жив

23.01.2018 21:25 Мать захваченный в плен в Конго грузинского летчика Сосо Осораули Като Осораули в разговоре с Первым каналом заявляет, что ее сын жив.



По словам Като Осораули, ей около десяти дней назад позвонил сын Георгий Осораули и сообщил, что его брат Сосо Осораули жив.



«Мой сын улетел в Европу в конце декабря. Мы говорили с ним по телефону около десяти дней назад и он сказал, что у него радостная новость – Сосо жив. Не знаю, для чего правительству понадобилось объявлять его умершим. Через неделю будет год, как Сосо попал в плен и в течение этого времени мы ни разу не получили правильной информации. Потребовали документацию, которая подтверждает гибель Сосо. А также о том, что там реально находилась грузинская делегация и были ли проведены безрезультатные переговоры. Никто не обратил на нас внимания. Мы хотели от правительства роли посредника, а не денег, однако в итоге они нам ничем не помогли», — заявила Като Осораули.



Бывшего солдата вооруженных сил Грузии и пилота конголезских вооруженных сил Сосо Осураули местные повстанцы взяли в плен 27 января 2017 года.



По информации Главной прокуратуры Грузии, по делу о похищении в Демократической Республике Конго бывшего пилота вооруженных сил Грузии, гражданина Грузии Иосеба Осораули следствие ведется по подпункту «Д» второй части 144-ой статьи УК Грузии.

















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