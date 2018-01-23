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В Грузии стали больше платить няням - «Сакстат»
23.01.2018 22:03
В 2017 году услуги няни в Грузии подорожали почти на 7% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на Национальную службу статистики «Сакстат».
Данные статистики подтверждают и в агентствах по трудоустройству нянь. Главная причина — вырос спрос на этот вид сервиса: сегодня все больше родителей предпочитают нанимать няню для ребенка.
Зарплата няни на сегодняшний день в Грузии колеблется от 450 (180 долларов) до 1,5 тысячи лари (около 600 долларов).
Изменились и требования родителей к няням. Они обращают внимание на ее квалификацию, образование и возраст. Самыми востребованными нянями в Грузии являются женщины с медицинским или педагогическим образованием в возрасте от 35 до 50 лет.
Также многие родители предпочитают нанимать русскоязычных или англоязычных нянь. Большой популярностью пользуются филиппинские няни, которые отличаются своим трудолюбием, — отмечает телекомпания.
"Новости-Грузия"
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