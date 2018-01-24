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Фильм Первого канала ОВГ «Торговец» победил на кинофестивале «Сандэнс»


24.01.2018   14:11
Фильм Тамты Габричидзе «Торговец» победил в номинации короткометражных документальных фильмов на кинофестивале «Сандэнс» 2018 года.

Международный кинофестиваль «Сандэнс» каждый год проходит в США, в штате Юта.

Режиссер снял фильм для проекта Первого канала «Телеблог».

Права на дистрибуцию картины «Торговец» режиссера Тамты Габричидзе приобрела американская компания Netflix.

Фильм Тамты Габричидзе рассказывает о непростой жизни грузинского торговца Гелы, который сводит концы с концами.

«Путешествуя по Грузии, Гела в багажнике своего микроавтобуса продает подержанную одежду и предметы домашнего обихода. Деньги на его рынке значат немного, в отличие от ценящейся картошки. Молодые и старики внимательно всматриваются в его магазин, а в их глазах отражаются современные удобства… Это загадка, которая разделяет сельские и городские ценности, грязь от золота», — говорится на сайте Netflix.






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