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В Тбилиси гостят европейские издатели, менеджеры по авторским правам и литературные агенты


24.01.2018   14:26
Тбилиси посетили издатели ведущих европейских стран, менеджеры по авторским правам и литературные агенты. Немецкие, французские, британские, итальянские, голландские, польские и турецкие издатели присутствуют на восьмом по счету литературном форуме-диалоге, организованном Национальным центром грузинской книги и знакомятся с процессами в грузинской литературе.

Визит осуществляется в рамках проекта участия Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке в качестве страны-гостя в 2018 году.

В течение четырех дней до пятнадцати представителей крупных и важных иностранных изданий и грузинские писатели будут обсуждать процессы в грузинской литературе.

В рамках встречи, авторские права грузинских произведений будут продаваться в иностранных государствах и будут изданы на иностранных языках.






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