|
В Тбилиси гостят европейские издатели, менеджеры по авторским правам и литературные агенты
24.01.2018 14:26
Тбилиси посетили издатели ведущих европейских стран, менеджеры по авторским правам и литературные агенты. Немецкие, французские, британские, итальянские, голландские, польские и турецкие издатели присутствуют на восьмом по счету литературном форуме-диалоге, организованном Национальным центром грузинской книги и знакомятся с процессами в грузинской литературе.
Визит осуществляется в рамках проекта участия Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке в качестве страны-гостя в 2018 году.
В течение четырех дней до пятнадцати представителей крупных и важных иностранных изданий и грузинские писатели будут обсуждать процессы в грузинской литературе.
В рамках встречи, авторские права грузинских произведений будут продаваться в иностранных государствах и будут изданы на иностранных языках.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна